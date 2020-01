Natale regala la caldaia all'asilo

PONTE NELLE ALPI

Caldaia sistemata: i bimbi di Piaia possono tornare a scuola regolarmente. Per poter sostituire la caldaia, alla scuola dell'Infanzia di Piaia, uno dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, le vacanze natalizie erano iniziate in anticipo. Domani invece, martedì 7 gennaio, la campanella suonerà regolarmente, come per tutti gli studenti d'Italia, per indicare la ripresa delle attività.

LA POLEMICA

Le vacanze erano state anticipiate e le lezioni ridotte pur solo di due giorni - proprio per permettere la sostituzione della caldaia, ormai vecchia, che dall'inizio dell'anno scolastico aveva cominciato a dare qualche problema, lasciando in più di una occasione i bambini al freddo. Ne era nata anche qualche polemica con la minoranza di X Ponte che aveva denunciato «l'ennesima mala gestione dell'amministrazione». La maggioranza aveva risposto agli oppositori prima dicendo che le pratiche per l'intervento di sostituzione erano già state avviate, poi incontrando la Dirigenza dell'Istituto ed i rappresentanti dei genitori per illustrare la situazione, infine avviando appunto i lavori.

L'INTERVENTO

«Le opere sono state realizzate come previsto durante le vacanze conferma il sindaco Paolo Vendramini e venerdì scorso abbiamo di nuovo incontrato la scuola ed i rappresentanti dei genitori per illustrare quanto è stato realizzato. Mi pare di poter dire che tutti hanno capito non solo cosa è stato fatto, ma anche quale sia stato l'impegno dell'amministrazione comunale che non è potuta intervenire immediatamente perché la procedura prevede prima di stilare un progetto e poi di realizzare la gara».

IL METANO

L'intervento è consistito non solo nella sostituzione della caldaia, ma anche nel cambio dell'alimentazione: prima era a gasolio, ora a gpl. In questo momento il gas è fornito da un bombolone esterno che rimarrà in funzione sino a quando il Bim non realizzerà il collegamento con la rete del metano. «È un intervento di cui in questo momento non sappiamo indicare né prevedere i tempi spiega il primo cittadino ma quando sarà perfezionato sarà a servizio anche di alcune zone della frazione che non sono ancora state raggiunte dalla metanizzazione».

LA SCUOLA

Sono circa 80 i bambini dell'Infanzia di Piaia. Nel recente passato la scuola era già stata oggetto di un importante intervento di miglioramento statico per un importo di 600mila euro. Anche quest'ultima opera è stata realizzata per migliorare la situazione della scuola e le condizioni in cui i bambini la frequentano. Il costo dell'ultimo intervento è stato di 55mila euro, tutti derivanti da fondi propri della stessa amministrazione comunale: più di 40mila euro sono stati necessari per l'acquisto della caldaia nuova, 15mila invece per l'allacciamento al gpl.

Giovanni Santin

