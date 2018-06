CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICABELLUNO Fuori il Pedrollo di Vicenza, dentro lo Steffani di Castelfranco: è ufficiale il cambio di gestione per la scuola comunale di musica Miari. Il passaggio del testimone è frutto di una gara europea indetta dal Comune per ottemperare alle nuove normative. Fino ad ora, infatti, l'affidamento della gestione della scuola comunale ad un conservatorio avveniva per via diretta, sulla base della decisione dell'amministrazione. Così era stato quasi vent'anni fa, quando la Miari passò in capo al Benedetto Marcello di Venezia e così fu...