Mur di Cadola: fiabe e racconti con la settimana della lettura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNA SCUOLA DIVERSABELLUNO Ciak, si legge. Presso la scuola primaria di Mur di Cadola, parte dell'Istituto Comprensivo Tina Merlin, ha preso il via la scorsa settimana la seconda edizione della settimana della lettura. Intenso il programma che, peraltro, deve ancora concludersi. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di ascoltare in classe racconti, fiabe, favole e poesie in cui le stelle sono state, come un anno fa, di nuovo protagoniste delle diverse letture. Nelle classi la lettura delle insegnanti è stata accompagnata da varie attività di...