IL BILANCIO

BELLUNO Debiti alle società partecipate, mancati incassi per parcheggi, imu e imposta di soggiorno: la debacle delle casse comunali ammonta a oltre un milione di euro. Tutta colpa del Covid. Numeri alla mano, l'annuncio è stato dato ieri pomeriggio dall'assessore al bilancio e vice sindaco Lucia Olivotto nel corso della riunione del Consiglio comunale in modalità streaming con diretta su Yotube. Nell'illustrare la variazione di bilancio comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri, Olivotto ha snocciolato numeri con il segno meno. Sersa sta maturando una perdita di 100 mila euro e la Sportivamente Belluno, con i mancati incassi dovuti al lockdown e comunque alle misure restrittive, è già a quota 270 mila. Non resteranno in rosso, però, i conti. Grazie alle maggiori entrate dovute al Fondo Funzioni Fondamentali, ovvero il fondo statale previsto dal Decreto rilancio, che consente di coprire le minori entrate e le maggiori spese, il bilancio resta in equilibrio e si può togliere il vincolo sull'avanzo di amministrazione. Il gruzzolo permette di costituire un fondo a salvaguardia delle società partecipate e di mettere in sicurezza entrambe. Ma non è l'unica perdita regalata dalla pandemia. Lockdown e comunque limitazioni negli spostamenti hanno portato a 345 mila euro di minori introiti ai parcheggi e per la tassa di soggiorno sono stati persi 50 mila euro rispetto all'iniziale previsione di entrata. Importante la voce Imu, per la quale si prospettano minori entrate per 385 mila euro. «La vera emergenza in questo momento è nella casa di riposo - ha dichiarato il sindaco -, sia dal punto di vista organizzativo che economico, per il quale ci attendiamo aiuti economici».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA