LA POLEMICA

BELLUNO La presa di posizione della Lega cittadina contro la mozione sanità ha scaturito la reazione del sindaco e la replica del Pd. «Excusatio non petita, accusatio manifesta»: interviene così il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, alle critiche mosse dalla sezione cittadina della Lega alla mozione sui temi della sanità bellunese approvata nel corso dell'ultimo consiglio comunale. «Mi stupisce che sia bastata una semplice mozione a difesa dell'ospedale di Belluno, che penso sia un bene di tutti, per far scattare questa difesa d'ufficio della Regione Veneto e della Direzione Generale dell'Uls Dolomiti da parte della Lega del capoluogo. - Sostiene Massaro anzi, mi sarei aspettato una partecipazione da parte loro, visto che sono interlocutori diretti e favoriti nel confronto con il partito che governa la nostra regione». Per Massaro, «la Lega cerca di scaricare i problemi verso l'esterno, come la questione delle assunzioni. L'impoverimento di molti servizi è dovuto a scelte politiche o gestionali precise, come la riduzione dei posti letto nei reparti dei nostri ospedali, situazione di cui nella veste di sindaco sono stato testimone diretto, a fronte di un ampliamento dei posti nelle strutture private, circostanza che rafforza e velocizza un processo di privatizzazione della sanità veneta che è un'eccellenza pubblica». E ancora il sindaco: «Grida vendetta poi che a lamentarsi della carenza di medici specialisti sia lo stesso partito che da anni guida la Regione e che una decina di anni fa sedeva nella maggioranza del consiglio comunale», ricorda il sindaco. «La Regione si assuma le responsabilità per questo oggettivo depauperamento dei servizi sanitari: non siamo più in campagna elettorale, Lega e Regione diano la loro disponibilità al confronto sui gravi problemi dell'Ospedale San Martino». Il segretario dell'Unione comunale di Belluno, Roberto De Moliner, che una settimana fa era già intervenuto sul tema, afferma: «Le dichiarazioni della Lega cittadina non hanno altro che dell'incredibile associato al sapore della presa in giro nei confronti dei cittadini bellunesi», poi più avanti dice che «imputare la mancanza di medici al normale turnover è voler nascondere la testa sotto la sabbia e non voler affrontare il problema. La situazione i cui versa il San Martino e le scelte fatte in occasione del coronaviru sono proprio il frutto della politica regionale con l'accentramento delle scelte togliendo di fatto potere alle conferenze dei sindaci in barba alla richiesta di autonomia dei territori. Si chiede autonomia a livello nazionale ma si accentra a livello locale, la questione autonomia della nostra provincia ne è l'evidenza». Fe.Fa.

