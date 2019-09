Mozione di sfiducia sul Caso InLab: oggi arriva la firma dei capigruppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO (A.Tr.) Oggi si ragiona sulla mozione di sfiducia. I capigruppo dell'opposizione si sono dati appuntamento a questo pomeriggio per studiare la stesura del testo con cui, come annunciato, intendono chiedere le dimissioni del sindaco Jacopo Massaro. Se nessuno farà un passo indietro pare che i numeri siano sufficienti a far passare la mozione: 13 consiglieri, i sottoscriventi, esattamente il numero minimo previsto dal regolamento del consiglio comunale. Intanto sull'affare InLab le polemiche non si acquietano. Dopo la...