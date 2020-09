CONTROLLI IN CITTA'

BELLUNO «Basta a una apolitica lassista e perdonista. Ennesimo atto da condannare in via Sottocastello. Che fine hanno fatto gli educatori stradali?». Il consigliere Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia) torna a parlare del gesto di cui si è dato conto domenica scorsa, ovvero la rottura della targa dedicata a Loris Tormen. «Il degreado è figlio di una politica eccessivamente lassista. Quello che è accaduto è un atto vandalico e le mie considerazioni sono le più diverse fa notare Addamiano -. Conoscevo, così da cittadino, Lori s Tormen e quindi mi dispiace di ciò che è accaduto. Un gesto messo in atto da imbecilli e mi stranizza e mi soprende che alcuni esponenti della giunta e della maggioranza si sveglino solo ora sul tema che ha interessato, tutta l'estate, via Sottocastello. Dov'erano quando c'era da fare azioni concrete?». Addamiano, infatti, aveva organizzato dei presidi come condotta deterrente, durante le serate dei giovedì in piazza. «Ora, per la rottura di una targa, si levano scudi, ma quest'estate di fronte alle lamentele dei residenti non fu fatto nulla. Insomma, una discrasia tra il silenzio assordante dell'estate e questa presa di posizione pubblica, che condanna il gesto come esecrabile». Addamiano suggerisce anche le ricette affinchè non si ripresentino situazioni simili: maggiori punti luce e telecamere più moderne, più passaggi delle forze dell'ordine e, quando viene sorpreso qualcuno, andrebbe fatta pubblicità tramite la stampa (pur senza nomi, se minorenni). Ma il consigliere chiede anche un'altra cosa: di parlare in Commissione del progetto che interessa gli educatori di strada, «perchè se questi sono i risultati...».(Fe.Fa.)

