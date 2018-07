Mountain bike più sicure: prove tecniche sul Nevegal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRA SCIENZA E SPORTBELLUNO La sicurezza della mountain bike del futuro fa le prove in Nevegal. Con strumenti tecnologici per testare accelerazioni, frenate, attriti e tutto quello che interessa il mondo dei biker. Con una triangolazione tra Dolomiti Cert, Università di Padova e Università di Salisburgo. Ma soprattutto, con la complicità delle pendenze del Colle. Perché alla fine sono i salti e le discese del bike park del Nevegal i protagonisti del progetto GoodRide, che si prefigge di rielaborare la cornice di sicurezza in cui è inserito...