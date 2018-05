Motociclista scaraventato sull'asfalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEREN DEL GRAPPAÈ grave il giovane lamonese che ieri pomeriggio, in un incidente stradale, ha fatto un drammatico volo andando a finire contro il cordolo del bordo strada. Erano da poco trascorse le 14.30 quando il ragazzo, F.P. classe 2000, stava uscendo da via Industrie per immettersi in via Montegge quando, per ragioni al vaglio della Polizia stradale, si è scontrato con una Lancia Y che sopraggiungeva da Feltre verso Rasai. Il mezzo ha travolto il motociclo 125 Generic modello J69 scaraventando il giovane che era alla guida ad alcuni...