Mostra mercato d'autunno: gli stand si meritano i premi

SANTA GIUSTINATantissima gente, soprattutto da fuori, ha riempito il centro di Santa Giustina in occasione della tradizionale Mostra Mercato d'Autunno. Dagli stand che proponevano prodotti del territorio, siano essi agricoli che artigianali, al mercato di merci passando per la fattoria, la proposta era ampia e pronta a soddisfare le richieste dei visitatori.IL BILANCIO«Siamo molto soddisfatti afferma il sindaco di Santa Giustina Ivan Minella -. In questi giorni c'è stata tantissima gente, come ogni anno, anche se, in questa edizione,...