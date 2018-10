Morte sospetta, tre medici indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO È morta soffocata dopo essersi rivolta per ben due volte al pronto soccorso del San Martino: solo i risultati dell'autopsia che arriveranno tra tre mesi chiariranno le cause dell'improvviso decesso di Laura Pippan, 83enne di Mussoi. Per la sua morte la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo con tre medici del San Martino indagati: sono i dottori che hanno preso in carico la donna nei due accessi all'ospedale. Non si sarebbero accorti dell'ernia inguinale, diagnosticata con una Tac all'addome quando ormai era...