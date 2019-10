Morta al settimo mese di gravidanza: indagini sui farmaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO L'autopsia non ha chiarito cosa abbia causato la morte di Yllkije Karanezi, in Italia conosciuta da tutti come Yllka. La donna di 27 anni, originaria del Kossovo è stata soccorsa martedì scorso in casa, una morte sulla quale la Procura della Repubblica di Belluno ha richiesto ulteriori accertamenti prima di concedere alla famiglia la possibilità di riportare in patria la salma. La donna, madre di una bimba di quattro anni, era al settimo mese di gravidanza. Quando è avvenuta la tragedia il marito, che lavora per un'azienda...