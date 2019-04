Moria di pesci: dopo Vaia la fauna ittica è scomparsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUNGO IL PIAVEBELLUNO Moria di pesci, pescatori in calo. La stagione del Bacino di pesca 8 fatica a partire. La tempesta Vaia, con la piena del Piave e il conseguente ritiro dell'acqua nei giorni successivi ha lasciato sul letto del fiume danni per oltre 200 mila euro, solo tra Soverzene e Limana. In provincia si parla addirittura di diversi milioni di euro. Così oggi si fatica a vendere permessi di pesca e le entrate sono così risicate da non permettere ai pescatori di investire nel ripopolamento delle acque. «Abbiamo venduto la metà dei...