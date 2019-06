Morì per endocardite: scagionati i tre medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABELLUNO Già dal primo teste chiamato dall'accusa non era emerso praticamente nulla che facesse ravvisare delle responsabilità in capo ai tre medici che erano alla sbarra per omicidio colposo. E ieri mattina è arrivata l'assoluzione, che ormai era nell'aria. Scagionati con formula piena i medici Alessio Vainella, all'epoca medico del pronto soccorso del San Martino, lo pneumologo Spiridione Della Lucia (entrambi sono assistiti dall'avvocato Antonio Prade) e il medico internista Chiara Gava (avvocato Massimo Moretti). Il pm...