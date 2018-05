Morì al pronto soccorso: esposto al Ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Morte sospetta al pronto soccorso: negato alla famiglia del deceduto l'accesso alle cartelle cliniche per le indagini in corso. Il particolare è emerso ieri mattina in Tribunale a Belluno dove si è aperto il processo all'infermiere del San Martino Matteo Marin, 38enne di Rivoli (Torino). L'uomo deve rispondere dell'accusa di omicidio colposo per la morte del 75enne di Limana, Ferdinando Casanova, deceduto al pronto soccorso bellunese il 6 settembre 2016. Ieri Marin non era presente rappresentato dall'avvocato Massimiliano...