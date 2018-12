MontagnaTerapia: il Cai traccia il sentiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIRETTIVOAGORDO Il gotha veneto del Club alpino italiano si è ritrovato ieri pomeriggio ad Agordo. Per spegnere le candeline dei 150 anni di vita della sezione, la più antica del Nord Est. Ma pure per fare il punto sulla sentieristica, in nome della solidarietà, e per buttare giù i progetti da attuare nel 2019 - a cominciare da MontagnaTerapia. Un incontro che è stato occasione, pure, per riflettere sulla modalità di gestione del milione di euro affidato al Cai Veneto dalla Regione. A discuterne il presidente il veneziano Francesco...