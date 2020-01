Montagna sicura: lo scialpinismo nel corso del Cai

IL CORSO

BELLUNO La scuola bellunese di alpinismo e sci-alpinismo organizza a partire da venerdì prossimo un corso base di scialpinismo. Si tratta della sessantatreesima edizione di un'iniziativa che ha sempre riscosso grande successo. «Questo corso base (Sa1) della sezione Cai di Belluno anticipa Alessandro Bianchet che è stato tra quanti ne hanno curato l'organizzazione si rivolge alle persone che già conoscono le elementari tecniche dello sci e che desiderano avvicinarsi alla montagna invernale, praticando lo scialpinismo. Intendiamo fornire tutte le conoscenze per poter affrontare escursioni scialpinistiche di medio livello tecnico in sicurezza e autonomia. La partecipazione è aperta anche a persone che praticano lo snowboard o il Telemark fuori pista». Negli ultimi anni, come spesso rilevato dal Cai, c'è stato un forte aumento dell'approccio invernale alla montagna, ma spesso senza la dovuta preparazione tecnica e senza la conoscenza dell'ambiente innevato. Il che, oltre ad aver aumentato il rischio dell'ambiente montano, ha anche di fatto concentrato l'affollamento quasi soltanto su alcuni itinerari classici. «Il corso spiega pertanto Bianchet si propone dunque di trasmettere le conoscenze per affrontare le escursioni con una certa autonomia in modo da garantire una maggiore sicurezza e consapevolezza della montagna invernale, dato che il 90 per cento degli incidenti provocati da qualche valanga è causato proprio dal fattore umano».

Il corso potrà contare sull'esperienza di 28 istruttori e si divide in una parte teorica che si svolgerà nella sede del Cai di Belluno in piazza San Giovanni Bosco 11 (dove si svolgeranno le lezioni che forniranno il bagaglio culturale con nozioni di sicurezza in montagna, attrezzature necessarie, studio del manto nevoso e formazione di valanghe, azioni di primo soccorso e preparazione della gita scialpinistica) e in una parte pratica. Quest'ultima proporrà anche 9 uscite in ambiente innevato che consentiranno di applicare, sui candidi pendii delle Dolomiti, i trucchi e i segreti per uno sci alpinismo in libertà e sicurezza. Per informazioni e dadesioni è possibile passare direttamente nella sede del Cai di Belluno (aperta oggi dalle 18 alle 19.30 e venerdì 10 dalle 20.30 alle 22) oppure contattare direttamente gli organizzatori, magari via e-mail scrivendo a corsoSA1caibelluno@gmail.com. Chi volesse un approccio ancora più diretto può sempre telefonare a Danilo (3286662716) o ad Alessandro (chiamando in questo caso il 3929430718). (ep)

