Montagna prealpina: oggi secondo confronto

IL FESTIVALBELLUNO Secondo giorno di festival. La 4 giorni della montagna prealpina oggi fa tappa a Valmorel. La festa per gli 80 anni della Latteria Sociale sarà l'occasione per fare il punto sull'agricoltura di montagna, sul presente e sulle prospettive future. Così, dopo il focus sullo spopolamento di ieri con gli incontri a Piandelmonte, oggi si parlerà di economia rurale e di come tenerla al passo con i tempi. I lavori iniziano alle 10 con il saluto e l'introduzione di Sergio Venturin del Comitato frazionale. Poi spazio agli interventi...