Montagna, le tre vie di Confindustria

MMMBELLUNO La concretezza di Confindustria nei palazzi romani: per le imprese di montagna la prossima legge di stabilità potrebbe essere decisiva. A patto che il ministro Stefani accolga e faccia accogliere al governo le proposte lanciate dall'ultima riunione degli Stati Generali della Montagna, andata in scena ieri. Confindustria per la Montagna, difatti, è arrivata al vertice con una lista chiara e precisa, contenente le mosse strategiche per la sopravvivenza e lo sviluppo del fare impresa ad alta quota: credito d'imposta per ricerca e...