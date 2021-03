Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIALEBELLUNO Per i suoi 24 anni, Giorgia fa un regalo. Da domani è infatti possibile partecipare al nuovo bando solidale dell'associazione La mongolfiera di Giorgia. La data non è casuale in quanto coincide con il ventiquattresimo compleanno di Giorgia Praloran, giovane morta nel 2016 a causa di una malattia aggressiva. Anche questa volta l'iniziativa è rivolta ad adolescenti tra 13 e 24 anni in condizioni di disabilità certificata che...