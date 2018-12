Mondo unito: una 17enne fa esperienza in Armenia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OLTRE FRONTIERABELLUNO Per due anni in Armenia. Lavinia Cavalet, diciassettenne bellunese di Baldenich, dopo aver superato severe selezioni nazionali, è stata scelta per un progetto, portato avanti dal movimento Collegi del mondo unito, che mira a promuovere l'educazione come mezzo per creare legami di pace. Alla fine otterrà un bachelierato internazionale. «Frequento da quattro mesi la scuola nella piccola città di Dilijan, a 1400 metri di altitudine, insieme ad altri studenti provenienti da tutto il mondo che si ritrovano a condividere...