BELLUNO Ci sarà anche un po' di Belluno nei Mondiali di sci di Cortina. Palazzo Rosso ha detto sì alla richiesta dell'amministrazione di Cortina di collaborare sul fronte della polizia locale in febbraio. E così nei prossimi giorni verrà sottoscritta una convenzione che legherà i due Comuni per il prossimo mese e che porterà gli agenti del Comando del capoluogo a prestare servizio alla Regina delle Dolomiti.

«È vero che l'appuntamento sportivo non sarà aperto al pubblico, ma ci sarà bisogno di controlli rinforzati sia sul fronte della viabilità che della prevenzione e della sicurezza dal rischio Covid spiega il sindaco Jacopo Massaro, a margine della riunione di giunta di ieri pomeriggio -. I Mondiali di sci sono un'occasione importante per il nostro territorio provinciale, è più che giusto aderire. Perciò verrà stipulata una convenzione molto semplice e veloce per mandare loro i nostri agenti nel numero che verrà richiesto».

I Campionati del mondo di Cortina 2021 si terranno a porte chiuse, senza pubblico, dal 7 al 21 febbraio.

L'ufficialità della decisione di escludere gli appassionati dall'evento che pure sarà seguito in tutto il mondo, per motivi legati alla diffusione del virus è arrivata alla fine della scorsa settimana dal Comitato Tecnico Scientifico della rassegna iridata di sci alpino. Si tratterà comunque della prima e più grande manifestazione internazionale organizzata nel Paese con una pandemia in corso, saranno presenti migliaia di persone tra atleti e preparatori e organizzatori e gli occhi del mondo saranno puntati sulla Cortina che proprio per questo avrà bisogno del supporto delle forze dell'ordine che arriveranno da tutto il territorio provinciale.

