Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZABELLUNO «Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste». Bastava che ci fosse la classica dicitura che si trova nei moduli di autocertificazione su quel foglio che i genitori hanno compilato per iscrivere i bimbi a scuola. Non c'era e non c'era il reato di falso. È evidente, processo dopo processo, assoluzione dopo assoluzione, che...