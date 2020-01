ALANO DI PIAVE

Chi pensa che l'hobby sia solo un'attività da svolgere nella perdita di tempo, si sbaglia di grosso. Così Andrea Grigoletto, Matteo Sartor e Michele Dalla Piazza un giorno decisero di unire la passione che hanno per il radiomodellismo alla solidarietà, dando vita a Race For Life. I tre amici, infatti, fanno parte dell'Asd Prealpi r/c, l'associazione che gestisce la Pista Verde situata sotto il ponte di Fener. Un luogo che vede tutti gli anni protagonisti appassionati di radiomodellismo provenienti da tutta Italia, ritrovarsi e sfidarsi in spettacolari gare. Anche quest'anno, dopo un periodo di pausa dovuto anche ai disastri causati della tempesta Vaia, ritornerà l'iniziativa volta alla raccolta fondi per aiutare associazioni o persone bisognose di aiuto.

Nella prima edizione Race For Life ha potuto aiutare un bambino che per curarsi doveva fare un viaggio in America: furono raccolti 5.000 Euro per il viaggio e le cure. Ma anche altre associazioni hanno beneficiato dell'iniziativa come la Società Nuova SCS di Belluno o il reparto pediatria di Montebelluna e l'associazione Oltre Onlus sempre di Montebelluna. «Ricordo che il nome ce lo siamo inventati per telefono, mentre eravamo per strada afferma Michele Dalla Piazza perché volevamo far passare il messaggio che il radiomodellismo è una passione per noi, per molti è solo un gioco, ma può essere anche qualcosa di più. Così abbiamo deciso di creare questo evento che si ripete ogni anno in estate e dove, con il ricavato di biglietti e un gioco di estrazione premi, possiamo fare del bene a chi ne ha veramente bisogno». Quest'estate, Race For Life ritorna con la quinta edizione, la pista è stata risistemata dai volontari e dagli associati ed è pronta a riprendere le attività che inizieranno il 26 aprile con la prima gara in calendario. Non resta che augurare buon divertimento a tutti.

Sergio Capretta

