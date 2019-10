CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOBILITAZIONEBELLUNO Oggi e domani, in occasione della mobilitazione indetta dal Pd nazionale Per Amore dell'Italia #scelgoilPD, il Partito Democratico bellunese promuove una serie di iniziative su tutto il territorio provinciale.I cittadini potranno raccontare la loro idea per cambiare l'Italia, dando un eventuale contributo anche tesserandosi.«La mobilitazione nazionale sarà, anche per il Pd bellunese, un'iniziativa di confronto e di ascolto - afferma la segretaria provinciale Monica Lotto -. Abbiamo scelto di cogliere quest'occasione per...