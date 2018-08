Mobilità-Usl: la Cgil spiega il «no» alla firma sull'accordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISSENSOBELLUNO Braccio di ferro per la mobilità all'Usl. La Cgil non ha firmato il regolamento assieme alle altre sigle sindacali perché «quel documento getta alle ortiche mesi di lavoro portato avanti per dare le migliori tutele ai lavoratori».IL REGOLAMENTOL'accordo sottoscritto giovedì scorso ha l'obiettivo di regolare la mobilità interna dei dipendenti tecnici e amministrativi degli ospedali bellunesi, che dovranno spostarsi a seguito dell'unificazione delle Usl. Secondo il regolamento firmato da Cisl, Uil e Fsi-Usae, l'azienda...