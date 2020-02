Ancora una volta le frasi scritte a cuor leggero nascondendosi dietro una tastiera hanno portato gli autori in Tribunale. Il processo a parti invertite vede alla sbarra e parti offese Loretta Kozari, 25enne ungherese, la coetanea Vanessa Da Rold di Belluno e il 33enne Luca Tibolla. Sono alla sbarra per diffamazione e Tibolla anche per tentata violazione di domicilio e minacce brandendo una sbarra di ferro.

Tutto inizia quando tra il 20 e 21 dicembre 2016 Kozari inserisce un commento sulla bacheca Facebook di Da Rold. Frasi pesanti e insulti di ogni tipo. Scatta la risposta della Da Rold: anche lei inserisce sulla bacheca della Kozari commenti indirizzati alla medesima e trermina con un allusivo «Non so se andare a prendere un manganello o denunciarti. Passo a trovarti». Ed effettivamente qualcosa a sarebbe poi accaduto a casa della 25ennen ungherese dove i due sarebbero arrivati urlandole «aprimi aprimi» e Tibolla avrebbe addirittura tenuto in mano una sbarra di ferro. Avrebbe detto ripetutamente: «Se vengo dentro ti ammazzo e ti spezzo in due».

Ieri mattina c'è stato un rinvio per dare il tempo alle difese di trovare un eventuale accordo: c'erano gli avvocati Ferruccio Rovelli e Federica Dalle Mule.

