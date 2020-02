L'INCHIESTA

BELLUNO Verrà trasmessa alla Procura di Trento, competente per i procedimenti che riguardano i magistrati bellunesi, la notizia di reato relativa al post pubblicato su Facebook con le minacce al sostituto procuratore Roberta Gallego. Il procuratore Paolo Luca ha iscritto il caso, appreso dalla stampa e trasferito per competenza ai colleghi trentini. È finita così di nuovo nei guai la turista che aveva dato dei fannulloni ai bellunesi e in particolare agli abitanti di Rocca Pietore, dopo Vaia. Lei è Laura Internicola, una residente nella cittadina lombarda di Carpenedolo, che già si ritrova invischiata in un procedimento penale per diffamazione aggravata e in una causa civile con una richiesta danni da un milione di euro. Ora la lista si allunga e non sarà facile difendersi a Trento. Nonostante la donna si sia affrettata ieri mattina a cancellare il post, le prove sono comunque evidenti. «Caro pm di Belluno - aveva scritto la turista - se non ti dai una regolata alla svelta lo sai dove te lo ficco sto proiettile vero?». E a corredo del post una foto eloquente: una bomba. E poi: «Te e tutti i togati del circo, quindi a mali estremi, estremi rimedi». Insomma parole pesantissime scritte nascondendosi dietro uno schermo, ma con un post pubblico sul suo profilo con tanto di nome e cognome. Il processo che si originerà sarà per lei un'altra lezione. E nell'indagine potrebbero finire anche quelli che hanno messo mi piace o commenti alle sue parole. «Siamo di fronte a leoni della tastiera - aveva detto il sindaco di Rocca De Bernardin che ha fatto la causa civile -, gente che sui social critica e insulta e che poi però, se magari le incontri per strada, neanche hanno il coraggio di rivolgerti la parola. La signora in questione è una di questi».

