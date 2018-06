Migranti-pusher alla sbarra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTRENuovo processo di fronte al Tribunale in composizione collegiale per i migranti pusher che vennero smascherati a Feltre tra 2016 e 2017. I richiedenti asilo sono accusati di aver spacciato anche a minorenni e per questo si trovano di fronte al collegio. La decisione è arrivata ieri dal gup Enrica Marson, che ha accolto le richieste del pm e ha disposto il processo per i migranti. Nei guai: Jean Pierre Anglow, 22enne ghanese residente a Bassano del Grappa, Omar Adarbaz, 20enne residente a Serravalle di Vittorio Veneto in via Casoni, 23,...