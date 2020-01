Microprogetti, nuove direttive a beneficio delle frazioni

PONTE NELLE ALPI

La struttura generale è già stata definita e condivisa con le frazioni. Ma in occasione del prossimo incontro con la Consulta, l'amministrazione comunale spiegherà ancora meglio termini e criteri a chi, poi, ne dovrà usufruire. Si tratta del Regolamento dei microprogetti che il Comune di Ponte nelle Alpi ha redatto, perfezionato e adottato per formalizzare, e tutelare, un rapporto che nei fatti esiste già. Ed è quello costituito dalla cura che la popolazione ha del bene comune. Quante volte, infatti, i frazionisti hanno pulito e messo a posto un monumento? Quante volte hanno tagliato una siepe o falciato un'aiuola o, ancora, sistemato un muretto? Bene. Da questo momento in poi i loro interventi non solo saranno regolati, ma soprattutto tutelati grazie ad una copertura assicurativa e, almeno un po', rimborsati. L'iniziativa e le proposta arrivano dagli assessori Marta Viel che fra l'altro segue i referati che si occupano di Frazioni e Manutenzioni e Andrea Pontello (Bilancio) che insieme hanno messo a punto l'idea e condiviso l'intenzione in occasione di un incontro della Consulta, il primo per questa amministrazione, che risale già ad alcuni mesi or sono. E l'accoglienza è stata più che positiva. Attraverso questo strumento l'amministrazione comunale intende proprio coinvolgere e far partecipare le frazioni alla gestione dei beni comuni. Senza che, precisano i due politici proponenti, vi sia alcuna intenzione di delegare la loro gestione alla popolazione. In sostanza il regolamento dei Microprogetti ha per oggetto gli interventi dei privati, in questo caso della frazione, quando esso riguardi una proprietà pubblica. Cioè quando un Comitato frazionale pulisce, sistema e più in generale si prende cura di un bene, gli vengono garantiti una copertura assicurativa e anche un piccolo rimborso per le spese sostenute. In un primo momento sembrava che ogni frazione potesse occuparsi solo di un progetto all'anno, invece le proposte potranno essere anche più di una. Poi spetterà al Comune, una vota verificata la progettualità, sostenere la proposta. Al termine del lavoro, la documentazione presentata certificherà che il lavoro è stato realizzato. Per Ponte nelle Alpi si tratta di una proposta e di una modalità nuova. Che appare semplice ma altrettanto efficace perché da una parte incentiva la cura del bene comune, dall'altra offre gli strumenti perché ciò sia fatto in maniera sicura, questo il senso della copertura assicurativa, e anche con una piccola retribuzione a compenso delle spese. E per questo sarà realizzato un apposito fondo capace di finanziare la proposta.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA