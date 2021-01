IL LUTTO

BELLUNO Per tutti coloro che amano andar per boschi a porcini o mazze di tamburo mancherà il sorriso di Anna Maria Schiocchet, la storica segretaria del Gruppo Micologico Bresadola di Belluno. Fragile di salute, se ne è andata, martedì a 92 anni: l'ultimo saluto è fissato per domani, venerdì, nella chiesa parrocchiale di Mussoi. Così la ricorda il presidente del Gruppo micologico, Fabio Padovan: «Una socia straordinaria che ricordiamo tutti con affetto e gratitudine, una figura ineguagliabile, una persona grande in un corpo minuto, una persona che, quando serviva, faceva sentire la sua voce energica e autorevole». Oltre che segretaria aveva rivestito il ruolo di revisore dei conti. Di micologia, per la verità, ne ha sempre digerita poca: seguiva con apparente attenzione tutte le lezioni dei corsi micologici, ma più per assicurarsi che tutto filasse liscio, che per imparare i segreti dei funghi. Era il massimo, però, nella relazione con i soci: «La sua operosità concreta nel curare i rapporti, anche con la segreteria nazionale e con le istituzioni, ci ha aiutato a superare le non poche difficoltà di un cammino non sempre agevole, contribuendo a conferire al nostro sodalizio quella fama di prestigio e serietà che tuttora lo contraddistingue». Chi l'ha conosciuta all'interno del Gruppo micologico Bresadola, insomma, non ha dubbi: «Con Anna Maria se ne va un pezzo di storia dell'Associazione».

L'ANEDDOTO

È Mario Rossi, già componente il consiglio direttivo, ad andare indietro nel tempo, cioè a quando gliela presentarono all'Istituto Agosti: «Ero andato da don Giovanni Ebo, sacerdote salesiano esperto micologo. Fu lui a presentarmi una donnina minuta, sulla quarantina, che stava scrivendo a macchina. Si trattava di Anna Maria Schiocchet, ragioniera nell'Amministrazione Provinciale, che si era resa disponibile quale segretaria del neonato Gruppo micologico di Belluno». Il presidente, allora, era Paolo Terribile mentre don Ebo era il promotore. Cominciò, allora, l'avventura dell'associazione, con le prime lezione nelle scuole, corredate da proiezioni. «A fianco di don Ebo c'era sempre Anna Maria che manovrava il proiettore e che lo accompagnava con la propria auto, visto che il sacerdote non aveva né macchina né patente è la riflessione di Rossi - dato che nelle scuole era necessario recarsi nei giorni feriali, ritengo che la Schiocchet bruciasse la maggior parte dei suoi giorni di ferie a favore del Micologico». Da allora, per una trentina di anni, Schiocchet ha seguito a vita del Gruppo «che dopo la morte della madre rappresentava la sua famiglia».

Daniela De Donà

