Micini gettati via già due casi: indagini in corso

IL CASOBELLUNO L'episodio dei gattini gettati nel cassonetto della carta a Calalzo e salvati sabato dai vigili del fuoco non è un evento isolato, purtroppo. Pochi giorni prima, martedì 6 agosto, un altro caso simile si era verificato a Spert, in comune di Alpago, dove era stato trovato uno scatolone con all'interno 10 micini, di cucciolate diverse. Quattro di appena tre settimane, 6 con pochi giorni di vita. E i volontari, che si stanno prendendo cura di tutte queste bestiole, presenteranno denuncia contro ignoti per maltrattamento di...