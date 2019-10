«Mi drogavo già a 15 anni: compravo in stazione e al parco Lambioi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO C'è chi si drogava già da quando aveva 15 anni. È il drammatico spaccato emerso ieri nel processo che si sta celebrando in Tribunale a Belluno, a carico dei profughi pusher, smascherati nel 2016 da una maxi-indagine di polizia e carabinieri. A parlare i giovani consumatori che si rifornivano dai ragazzi di colore che vendevano hashish e marijuana in stazione a Belluno, parco Lambioi, ma anche a Feltre, parco Rimembranza e zona Boscariz. Ieri hanno testimoniato i bellunesi, nelle prossime due udienze in cui saranno sentiti...