Mezzo milione di Iva evasa e l'industriale è a processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN TRIBUNALEBELLUNO Avrebbe evaso Iva per mezzo milione di euro nell'anno 2014, ma li sta versando in questi mesi. Le troppe tasse e le difficoltà a pagare non risparmia nessuno, nemmeno un grosso industriale come Alexander Turrin, nato in Svizzera il 13 maggio 1973, esponente della sezione Trasporti di Confindustria. L'uomo è finito alla sbarra con l'accusa di aver violato il decreto legislativo 74 del 2000 sui reati tributari. Ieri mattina la vicenda è finita in aula di fronte alla presidente Antonella Coniglio con il pm Sandra Rossi, che...