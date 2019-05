METEO PAZZO BELLUNO Pieno inverno. La parte alta della provincia è ripiombata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

METEO PAZZOBELLUNO Pieno inverno. La parte alta della provincia è ripiombata in febbraio, a dispetto del calendario che direbbe maggio. La parte bassa, invece, vive in novembre, tra pioggia e umidità fastidiosa. È l'effetto di una saccatura in rapida discesa dal Nord Europa, con il suo codazzo di freddo fuori stagione. IL CALO TERMICOIl calo termico ha già portato qualche nevicata sui settori dolomitici. A quote a dir poco basse: il manto bianco è arrivato fino ai 1.100-1.300 metri, ieri sera. E oggi scenderà ulteriormente, per...