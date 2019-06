CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

METEO IMPAZZITOBELLUNO La siccità non rappresenta un problema. Almeno per il momento. Perché l'esplosione dell'estate segue uno dei mesi più piovosi di tutti i tempi. Maggio è stato talmente piovoso da aver mandato in soffitta il deficit di precipitazioni che si trascinava da tutti l'inverno, fino a fine marzo. Se il clima bellunese continuerà a regalare qualche temporale estivo, non ci dovrebbero essere problemi. PLUVIOMETRO I numeri parlano chiaro. Nel mese di maggio sono caduti mediamente sul Veneto 237 millimetri di precipitazione: lo...