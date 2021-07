Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DATI METEOBELLUNO Caldo, caldissimo? Anche se sembra non è così. Nel mese di luglio, sostanzialmente, tutto nella norma per le temperature, a detta di Arpav. E neppure la piovosità si è scostata di molto dalla media. Certo a parte i temporali, un po' qua un po' là in tutta la provincia. Nessuna ondata di caldo terribile, quello da 37-38 gradi che ha caratterizzato gli ultimi anni. Solo valori sopra i 30 gradi a cui sono seguite però...