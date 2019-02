Mercato del lavoro, la Cisl aumenta i suoi tesserati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCUPAZIONEBELLUNO La Cisl Belluno Treviso chiude il tesseramento 2018 con 92.316 iscritti, 384 in più rispetto all'anno precedente. Si tratta della più numerosa Unione sindacale territoriale del Veneto e si conferma il punto di riferimento per la tutela dei diritti dei lavoratori e dei pensionati.I NUMERIFra i lavoratori attivi, ad aumentare in maniera consistente le iscrizioni nel 2018 sono la Fp (pubblico impiego), che passa da 4534 iscritti del 2017 a 5193 del 2018, registrando 659 tessere in più, la Fim (metalmeccanici), che passa da...