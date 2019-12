Mercatini per raccogliere fondi: merci per tutti i gusti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLONTARIATOBELLUNO Bambole di pezza, biscotti e libri usati. Scialli e calzini in lana sferruzzati a mano, addobbi di Natale e panettoni. Per sostenere gli scavi archeoligici di un paesino, per aiutare gli animali di famiglie bellunesi in difficoltà, per sostenere le attività a favore dei disabili. C'erano tante motivazioni, ieri, per fermarsi, chiacchierare e acquistare dai banchi allestiti in piazza dei Martiri. Era il Natale Solidale, la manifestazione ideata dall'ex assessore alla cultura Claudia Alpago Novello e dedicata alle onlus...