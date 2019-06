Meno rondini? Colpa dei corvi: «In città il dato è preoccupante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEBELLUNO Meno rondini a Belluno: in tre anni si è registrato un calo del 60%. Dalla stima dei circa 42 nidi che nel 2016 ospitavano una cinquantina di coppie di rondini, oggi i dati del censimento parlano chiaro: nel 2017 le coppie erano una quarantina, mentre quest'anno sono solo una ventina.LE CAUSEPerché si è registrato questo calo? In primis, lo svernamento in luoghi dell'Africa in cui le multinazionali utilizzano insetticidi potenti, mentre a Belluno i loro nemici sono rappresentati dai corvidi, soprattutto gazze e cornacchie....