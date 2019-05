Meno rifiuto secco? Meno bidoni, ma nuovi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DATOBELLUNO Bidoni quasi dimezzati in città: la raccolta del secco ridotta dell'80% dal 2006 e Bellunum si adegua. E presto si vedranno meno piazzole ecologiche e meno contenitori. Il loro numero passerà da 210 a 110 per effetto della diminuita produzione del rifiuto indifferenziato dei bellunesi. Una novità di cui si è parlato ieri durante l'assemblea per l'approvazione del bilancio della società. Novità a parte, quel che ne è uscito è la certezza che Bellunum naviga in buone acque. Bilancio positivo, azienda in crescita e...