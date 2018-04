Meneghetti se ne va in arrivo Ferrari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCARICOBELLUNO Cambio della guardia in Questura. Esce Luciano Meneghetti, che negli ultimi sei anni è stato vicario del questore. Entra Federica Ferrari, proveniente da Cesena. Meneghetti lascia l'incarico per andare a fare il vice questore a Treviso. L'esperienza maturata in quasi trent'anni di servizio ha portato i vertici della Polizia di Stato ad individuare in lui l'uomo con le caratteristiche giuste per coprire il medesimo incarico in una realtà complessa come quella della provincia di Treviso. Il nuovo vicario di Belluno sarà la...