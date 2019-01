Meglio il telefonino del parchimetro: «In un mese l'hanno scelto in 450»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNUMBELLUNO Chi l'avrebbe mai detto. I bellunesi, al parchimetro, preferiscono il telefonino. Si sta rivelando un successo il servizio di pagamento dei parcheggi attraverso le applicazioni scaricate sul cellulare. «In un mese dall'avvio della novità rivela l'amministratore unico di Bellunum, Davide Lucicesare -, con questo sistema sono state pagate soste per 900 euro. Considerato come in media un utente si fermi un paio di ore in centro, non ci scostiamo molto dal numero effettivo se parliamo di circa 450 persone che hanno utilizzato le...