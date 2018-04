Medico con la droga tenta la fuga: in auto anche una pistola e coltelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SQUADRA VOLANTIBELLUNO È finito in manette dopo un tentativo di fuga messo in atto davanti ad una pattuglia della Squadra Volanti della Questura. Marco Sommavilla, 46 anni, di Belluno, specialista in medicina delle sport, è stato trovato con 130 grammi di marijuana in auto, 4 coltelli e una pistola a salve marca Beretta 8mm. L'arresto è avvenuto martedì verso le 19, a Cavarzano dove il medico ha uno studio privato all'interno del poliambulatorio Belluno Medica. La Panda di Sommavilla è stata intercettata in via Pellegrini. Alla vista...