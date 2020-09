IL TRAGUARDO

BELLUNO Il capoluogo ha i suoi primi laureati: festa, lunedì, alla Ssml di Belluno. Il corso triennale di Mediazione linguistica classe di laurea L 12 di Vicenza, sede distaccata di Belluno, ha incoronato i primi laureati. Cinque ragazze, le prime ad aver indossato la corona di alloro al termine di un corso con sede in città: una giornata storica, insomma. Saranno le prime di una lunga fila, perché nel corso dell'anno accademico sono previste altre sessioni di laurea alle quali parteciperanno i compagni delle giovani. Insomma, si respirava aria di festa e di soddisfazione, lunedì in via Flavio Ostilio, una delle sedi della SSML a Belluno. Nonostante le norme per il contenimento del Covid la discussione e la cerimonia si sono potute tenere in presenza, certo con pochi invitati e con la platea ben distanziata. Le ragazze sono arrivate con qualche parente e qualche amico, hanno aspettato il proprio turno fuori dall'Istituto in un'atmosfera di emozione e di ansia tipicamente universitarie, incoraggiandosi a vicenda e tenendo stretta in mano la tesi, frutto di mesi di lavoro. Sette i membri della commissione giudicatrice, tra questi i professori del corso, il direttore della SSML Salvatore Mele e la vice presidente della Fondazione Fusp Giuliana Schiavi. Molto bene il commento a fine sessione dei referenti della segreteria studenti -, è stata una giornata piena di soddisfazione e di emozioni, un'ottima partenza dal momento che le cinque neo laureate hanno ottenuto tutte un punteggio alto, compreso tra 101 e 110 e lode. Il 110 e lode è stato della prima laureata, Alessia Da Gioz che ha aperto la sessione alle 14.30. Sono seguite Desirè De Lumè, Anna Maria Valt, Tiziana Masoch e Chiara Trezzi. Ora potranno continuare il percorso universitario con l'iscrizione ad una laurea specialistica o ad un master. E' stato un grande inizio commenta Schiavi -, sono orgogliosa che anche a Belluno sia stato possibile mettere in evidenza l'eccellenza della formazione offerta da tutti gli affiliati della fondazione Fusp. La segreteria del corso triennale di Mediazione linguistica classe di laurea L 12 ha sede in via Ostilio 8, in centro Belluno. La formazione è incentrata sulla conoscenza delle lingue e sul loro utilizzo in ambito economico aziendale; per rendere l'apprendimento più incisivo i ragazzi vengono coinvolti anche in stage all'estero, in progetti Erasmus e in attività di collaborazione con l'Onu per traduzioni di testi. Gli studenti, infatti, possono aderire alla proposta di tirocini gratuiti a distanza per la traduzione di testi dell'ente intergovernativo, un'esperienza prestigiosa accolta ogni anno da diversi iscritti.

