«Medaglia falsa» in aula l'originale militare assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO Non aveva mai consegnato il documento originale della medaglia statunitense Army Commendation Medal, che si era fatto registrare nel suo curriculum militare, dopo una missione in Afghanistan. Questo fece insospettire i superiori. Ci fu poi una soffiata partita dall'ambiente di veleni della caserma Salsa e così il capitano Paolo Mastromatteo, 45enne originario della provincia di Foggia, ma residente in via Caduti del Lavoro a Belluno, è finito alla sbarra.LE ACCUSE Le accuse erano pesantissime, in particolare per un alpino...