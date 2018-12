Mazza da baseball in auto: condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO Stavano andando in discoteca per passare una serata, ma prima dell'arrivo allo J'adore, in località Salce, vennero fermati da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile per un semplice controllo. L'occhio attento di un militare cadde su manico di legno che che spuntava da sotto il sedile anteriore. Era una mazza da baseball che, di certo, non si trovava lì per una partita. Specie a quell'ora.Con l'accusa di porto abusivo di strumenti atti ad offendere, Rezart Gjata, 31 anni, albanese, è stato condannato ieri a 6...