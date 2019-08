Maxi-tamponamento sulla statale 50 e due conducenti in fuga: denunciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIDENTE E FUGABELLUNO Un rebus il tamponamento tra 4 veicoli avvenuto ieri in via Tiziano Vecellio sulla statale 50 all'altezza di Alemagna Motori. Un maxi-schianto avvenuto ieri alle 16 che è terminato con due veicoli che si sono dati alla fuga: un camion e una auto, una Citroen station wagon blu. Entrambi i conducenti sono stati rintracciati qualche ora dopo dalla polizia stradale di Belluno. Sia il camionista che l'automobilista, sono stati denunciati dalla Stradale per fuga dopo incidente (articolo 189, comma 6 del Codice della strada)....