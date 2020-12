LAVORI PUBBLICI

BELLUNO Scuole più sicure: il Comune di Belluno dà il via alle indagini strutturali e non sui suoi edifici. Nei giorni scorsi è stato infatti affidato l'incarico alla ditta Tecnoindagini srl di Cusano Milanino, il soggetto che ha presentato la miglior offerta nel sondaggio avviato dagli uffici, per l'avvio dell'attività sugli edifici scolastici nel territorio comunale. Si tratterà di un'indagine e di una verifica a solai e controsoffitti per garantire la sicurezza e prevenire eventuali crolli, il tutto per una spesa complessiva stimata attorno ai 63.500 euro, di cui 50.945 arriveranno dal Governo e la restante parte sarà a carico delle casse comunali. Proprio i tempi di questo contributo impongono di effettuare la ricognizione entro i primi di gennaio. I soldi arrivano dal Decreto ministeriale 784 del 2019, che al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, ha stanziato 40 miòioni di euro in tutta Italia. Sulla base della richiesta inoltrata, il Comune di Belluno, ha ottenuto un contributo per l'esecuzione di indagini sugli elementi non strutturali di sedici fabbricati scolastici di proprietà, per un importo pari a circa l'80% della somma complessiva (stimata in euro 63.562,08). Saranno perciò esaminati i vari istituti da Levego, Mier, Mussoi, Sopracroda, passando per le elementari e fino alle medie di Castion, Cavarzano.

