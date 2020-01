IL CARICO

BELLUNO Nella giornata di martedì i carabinieri della sezione radiomobile del Norm di Belluno hanno denunciato in stato di libertà per furto e ricettazione due cittadini rumeni: M.E. 30 anni e M.N. 24, domiciliati in provincia di Verona. I due giovani erano stati notati e controllati lungo il Boscon all'interno di un'autovettura. All'interno erano state nascoste 21 bottiglie di liquore di elevato valore (una selezione di tutto rispetto: champagne e grappa ma anche altri superalcolici) di cui non sapevano giustificare il possesso. Alle forze dell'ordine non hanno consegnato né uno scontrino né l'indicazione di un supermercato. Così si sono resi necessari accertamenti più accurati. Alle forze dell'ordine non è servito troppo tempo per capire che quegli alcolici potevano essere frutto di qualche furto. Un'ipotesi investigativa che ben presto ha trovato conferma. «Dopo i vari accertamenti - spiegano le stesse forze dell'ordine - veniva appurato che la maggior parte degli alcoolici era stato asportato nel primo pomeriggio dello stesso giorno dal supermercato Kanguro di Belluno». Secondo una prima stima il valore commerciale della merce asportata supera gli 800 euro. L'indagine non è ancora conclusa. Gli accertamenti, infatti, continuano per provare a risalire agli esercizi commerciali dove è stata sottratta la restante parte delle bottiglie.

